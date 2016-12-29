В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавиной

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В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под снежной лавиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, тело местного жителя, 1972 года рождения, нашли его родственники сегодня в 9.00, однако из-за плохой связи на перевале спасатели не смогли вовремя сообщить об этом.
Напомним, 28 декабря 2016 года под снежной лавиной в зимовке Кара-Добо Кызыл-Джылдызского айыльного округа оказался местный житель.
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