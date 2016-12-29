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Из-за бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – Иркештам

29/12/16 13:52, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Из-за сильного бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – Иркештам на участке между 190-м и 240-м километрами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, сегодня утром на 169-м километре этой же дороги (перевал Талдык) сошла снежная лавина и перекрыла проезд. К 12.00 дорога была полностью расчищена, однако из-за погодных условий еще не открыта.

URL: http://_/proisshestvija/42575/

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