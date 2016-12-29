Из-за бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – Иркештам

Из-за сильного бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – Иркештам на участке между 190-м и 240-м километрами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня утром на 169-м километре этой же дороги (перевал Талдык) сошла снежная лавина и перекрыла проезд. К 12.00 дорога была полностью расчищена, однако из-за погодных условий еще не открыта.