Из-за бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – Иркештам

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Из-за сильного бурана закрыта дорога Ош – Сары-Таш – Иркештам на участке между 190-м и 240-м километрами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, сегодня утром на 169-м километре этой же дороги (перевал Талдык) сошла снежная лавина и перекрыла проезд. К 12.00 дорога была полностью расчищена, однако из-за погодных условий еще не открыта.
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