В Нарынской области под лавиной остался чабан

В Нарынской области под снежной лавиной остался местный чабан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, трагедия произошла 28 декабря в зимовке Кара-Добо Кызыл-Джылдызского айыльного округа Джумгальского района.

Как сообщается, примерно в 15.00 со склонов горы сошла лавина и придавила мужчину. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, устанавливается личность жителя, сообщило ведомство.