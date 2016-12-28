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Второй самописец разбившегося Ту-154 подняли со дна Черного моря

28/12/16 13:06, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Второй бортовой самописец разбившегося в районе самолета Ту-154 обнаружили и подняли со дна Черного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

 

Военные заявили, что поисковая операция идет круглосуточно. «В районе поиска в настоящее время 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация», - отметили в МО РФ.

 

 

Фото ТАСС: Поисковые работы на месте крушения ТУ-154

 

Минобороны сообщило, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии. «13 тел и 168 фрагментов доставили в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы», - говорится в сообщении.

 

У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.

 

 

Водолазы на месте падения Ту-154: подводная съемка

 

Как сообщало ранее ИА «24.kg», после подъема первого бортового самописца у следствия появилась новая версия крушения самолета - отказ системы уборки закрылков Ту-154. В результате самолет потерял скорость на взлете, а экипаж не справился с аварийной ситуацией.

 

  • Самолет Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря утром 25 декабря после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая журналистов, ансамбль имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Все находившиеся на борту погибли.

URL: http://_/proisshestvija/42500/

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