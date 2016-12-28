В Кыргызстане на горных дорогах продолжается принудительный спуск лавин

В Кыргызстане на горных дорогах продолжается принудительный спуск снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, с этой целью ведется артиллерийский обстрел склонов на нескольких участках. Так, благодаря этому 27 декабря на участке между 223-м по 226-м километрами дороги Бишкек – Ош (Токтогульский район) спущено 25 тысяч кубометров снежной массы. Сегодня принудительный спуск продолжится на 222-м километре.

На дороге Нарын – Казарман (с 45-го по 46-й километры) артобстрел проведут сегодня.

Полностью очищен от снежного завала участок между 4-м и 9-м километрами дороги Красная Горка – Ак-Таш Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Кроме того, введено временное ограничение на проезд автомашин с 22-го километра автодороги Мырза-Аке – Кара-Кульджа – Алайкуу в связи со сходом лавин на отдельных участках дороги27 декабря. Кроме того, вчера на 47-м километре (участок Чаар-Арча) произошел камнепад (объем 25 кубометров). Застрявших в пути автомашин нет, ведется расчистка тарссы, сообщает МЧС.

Кроме того, в Кара-Кульджинском районе Ошской области расчищают внутрихозяйственную дорогу, сединяющую села Ылай-Талаа и Шаркыратма, где 27 декабря из-за снега с дождем на расстоянии двух километров образовался снежный затор.