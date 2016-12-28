В Индии очередное крушение поезда, пострадали более 40 человек

Четырнадцать вагонов поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате погибли два человека, около 40 получили травмы. Об этом сообщила газета Times of India.

«Вагоны экспресса Saeldah-Ajmer сошли с рельсов рано утром», - сообщил один из представителей железнодорожной службы города Канпура.

На месте аварии ведутся спасательные работы. Инцидент серьезно повлиял на движение поездов в данном районе.