На посту «Сосновка» скопилось около 250 автомашин

На посту «Сосновка» (Жайылский район Чуйской области) на автодороге Бишкек - Ош скопилось около 100 большегрузных и 150 легковых автомашин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.





По ее данным, на месте развернуто два пункта обогрева, каждый на 50 мест.





Кроме того, пункты обогрева разворачивают в Таласской и Джалал-Абадской областях.