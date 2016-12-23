В Ошской области автомашина сорвалась с 35-метровой скалы

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Ошской области на 45-м километре автодороги Кара-Кульджа – Алайкуу автомашина марки УАЗ упала в реку Тар со скалы высотой
По ее данным, трагедия произошла сегодня примерно в 12.50.
Как сообщается, в салоне автомашины находились семь человек, из них ребенок и женщина погибли, четверо получили тяжелые травмы, а один - незанчительное ранение.
Пострадавших отправили в районную больницу. Выясняются личности участников трагедии.
URL: http://_/proisshestvija/42238/