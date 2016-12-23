В центре столицы Кыргызстана стреляли в водителя

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В Бишкеке возле центральной мечети ранили водителя. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.
Уточняется, что на улице Московской примерно в 11.30 между двумя водителями 1989 года рождения возникла перепалка: они не поделили дорогу. Позже ссора переросла в драку. За одного из водителя вступилась сидевшая в машине супруга.
«Один из конфликтующих достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время пострадавший в больнице, а подозреваемый дает показания в УВД Свердловского района», - добавили в МВД.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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