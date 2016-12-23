На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина, дорога закрыта

На 224-м километре автодороги Бишкек - Ош у спуска с перевала Ала-Бель около 9.35 сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее данным, снежной массой снесло «Мерседес-Гигант», водитель и пассажиры не пострадали. Экстренно для расчистки трассы привлечена бригада Минтранса КР.

Дорога на данном участке, по приблизительным данным, будет закрыта в течение последующих 5-6 часов. Ведомство просит водителей воздержаться от поездки по этой трассе.