На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина, дорога закрыта

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На 224-м километре автодороги Бишкек - Ош у спуска с перевала Ала-Бель около 9.35 сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
По ее данным, снежной массой снесло «Мерседес-Гигант», водитель и пассажиры не пострадали. Экстренно для расчистки трассы привлечена бригада Минтранса КР.
Дорога на данном участке, по приблизительным данным, будет закрыта в течение последующих 5-6 часов. Ведомство просит водителей воздержаться от поездки по этой трассе.
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