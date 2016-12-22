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В Москве на станции метро «Коломенская» произошел взрыв. Есть пострадавшие

22/12/16 11:01, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Число раненных при взрыве газового баллона в Южном вестибюле станции метро «Коломенская» в Москве достигло семи человек. Об этом сообщил Life.

 

Как отмечается, четыре человека госпитализированы, троим оказали помощь на месте.

 

 

Взрыв на станции метро «Коломенская» произошел сегодня утром. Сейчас на месте работают экстренные службы.

 

По предварительной версии, газовый баллон взорвался во время сварочных работ. Переход находится на ремонте и пассажиров через него не пропускали.

 

URL: http://_/proisshestvija/42141/

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