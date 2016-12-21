Энергетики рассказали о причинах аварии на Токтогульской ГЭС

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ОАО «Электрические станции» подтвердили ИА «24.kg», что на Токтогульской ГЭС 15 декабря произошел внеплановый вывод из работы гидроагрегата №2 мощностью 300 МВт из-за повреждения его вспомогательного оборудования.
В настоящее время определяется характер повреждения на кабельной линии 500 кВ. На месте работает персонал Токтогульской ГЭС, в том числе руководство компании, специалисты по кабельному оборудованию из России и комиссия Госэкотехинспекции.
Компания заверяет, что об аварии оперативно сообщили всем госорганам.
Авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря в 2015 году. В настоящее время второй гидроагрегат остановлен.
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