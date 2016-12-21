В Турции по делу об убийстве российского посла задержали 13 человек

Тринадцать человек задержаны в турецких провинциях Анкара, Измир и Айдын по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.

Ранее турецкие СМИ писали о 6 задержанных родственниках убийцы посла. Сообщается, что часть задержанных связана с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота в июле.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными.

Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В результате полицейской операции нападавшего уничтожили. МИД России назвал произошедшее терактом.