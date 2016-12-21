На Токтогульской ГЭС вновь произошла авария, остановлен один агрегат

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Кабельная линия вышла из строя на Токтогульской ГЭС, остановлен один агрегат. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.
Отмечается, что авария произошла в ночь с 15 на 16 декабря. Она произошла на кабельной линии, которая уже выходила из строя 23 декабря в 2015 году. В настоящее время второй гидроагрегат остановили.
Год назад аварию устраняли российские специалисты. По имеющейся информации, они приехали на ГЭС и сейчас.
Руководство ОАО «Электрические станции» и Национального энрегохолдинга пока не комментирует аварию.
URL: http://_/proisshestvija/42043/