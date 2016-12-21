На Токтогульской ГЭС вновь произошла авария, остановлен один агрегат

Кабельная линия вышла из строя на Токтогульской ГЭС, остановлен один агрегат. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Отмечается, что авария произошла в ночь с 15 на 16 декабря. Она произошла на кабельной линии, которая уже выходила из строя 23 декабря в 2015 году. В настоящее время второй гидроагрегат остановили.

Год назад аварию устраняли российские специалисты. По имеющейся информации, они приехали на ГЭС и сейчас.

Руководство ОАО «Электрические станции» и Национального энрегохолдинга пока не комментирует аварию.