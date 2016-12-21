В Ошской области от взрыва газового баллона пострадали 6 человек

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В селе Мады Ошской области сегодня в одном из домов в 00.30 взорвался газовый баллон. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, в результате пострадали 6 человек:
А.Н., 1985 года рождения (муж), обожжено 20 процентов тела;
Б.Д., 1988 года рождения (жена), ожог 50-52 процента тела;
Н.к.З., 2006 года рождения (дочь), ожог 7-8 процентов тела;
Н.к.Ф., 2006 года рождения (дочь), обожжено 4–6 процентов тела;
Н.к.А., 2009 года рождения (дочь), обожжены ноги, руки, уши;
Б.А., 1954 года рождения (родственник), получен ожог 7-8 процентов тела.
Причины ЧП расследуют.
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