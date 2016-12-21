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В результате взрыва на рынке пиротехники в Мексике погибло 29 человек
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В результате взрыва на рынке пиротехники в Мексике погибло 29 человек

21/12/16 05:42, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Губернатор штата Мехико Эрувиель Авила Вилльегас заявил, что в результате взрыва на рынке фейерверков в городе Тультепек погибли 29 человек. Из них 26 скончались на месте и еще трое — в больнице. Об этом сообщил Life.

 

Согласно последним данным, 72 человека получили ранения различной степени тяжести. В момент взрыва на рынке могло находиться около 2 тысяч человек. Уничтожено около 290 магазинов из 300, а в городе началась паника.

 

 

Рынок является одним из самых известных пиротехнических точек в Мексике. Как сообщается, он становится наиболее популярным в декабре, перед празднованием Рождества и Нового года.

 

 

Как отметило РИА «Новости», взрыв произошел в одном магазине, однако затем сдетонировали изделия у других продавцов. Пиротехника разлеталась в разные стороны, достигнув автостоянки.

 

URL: http://_/proisshestvija/42014/

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