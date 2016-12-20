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В Кыргызстане от отравления угарным газом умер мужчина

20/12/16 06:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

От отравления угарным газом умер житель села Пригородного. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, пожар возник в одной из комнат 16-квартирного дома. На месте найдено тело 64-летнего хозяина квартиры. Причиной стала неосторожность при курении.

URL: http://_/proisshestvija/41912/

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