В Кыргызстане от отравления угарным газом умер мужчина

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
От отравления угарным газом умер житель села Пригородного. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, пожар возник в одной из комнат 16-квартирного дома. На месте найдено тело 64-летнего хозяина квартиры. Причиной стала неосторожность при курении.
URL: http://_/proisshestvija/41912/