В Кыргызстане от отравления угарным газом умер мужчина

От отравления угарным газом умер житель села Пригородного. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, пожар возник в одной из комнат 16-квартирного дома. На месте найдено тело 64-летнего хозяина квартиры. Причиной стала неосторожность при курении.