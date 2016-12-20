Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек

Накануне вечером в столице Германии тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина - на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм. Об этом сообщили мировые СМИ.

Как отмечается, трагедия произошла около 20.20 (00.20 по Бишкеку) в понедельник, когда на ярмарке было больше всего посетителей. Грузовик проехал по территории рынка около 80 метров .

Глава МВД Германии Томас де Мезьер признал, что «многое говорит» в пользу версии теракта.

В результате нападения погибли 12 человек, 48 госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Предполагаемый водитель грузовика задержан. Второй человек, находившийся в грузовике, погиб на месте. Ранее сообщалось, что машина имеет польские регистрационные номера. Предположительно ее угнали у строительной фирмы.

Соболезнования в связи с произошедшим выразили президент страны Йоахим Гаук, канцлер Ангела Меркель, а также представители кабинета министров.