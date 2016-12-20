Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине. Погибли 12 человек

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Накануне вечером в столице Германии тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в центральной части западного Берлина - на площади Брайтшайдплац, примыкающей к торговой улице Курфюрстендамм. Об этом сообщили мировые СМИ.
Как отмечается, трагедия произошла около 20.20 (00.20 по Бишкеку) в понедельник, когда на ярмарке было больше всего посетителей. Грузовик проехал по территории рынка около
Глава МВД Германии Томас де Мезьер признал, что «многое говорит» в пользу версии теракта.
В результате нападения погибли 12 человек, 48 госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.
Предполагаемый водитель грузовика задержан. Второй человек, находившийся в грузовике, погиб на месте. Ранее сообщалось, что машина имеет польские регистрационные номера. Предположительно ее угнали у строительной фирмы.
Соболезнования в связи с произошедшим выразили президент страны Йоахим Гаук, канцлер Ангела Меркель, а также представители кабинета министров.
URL: http://_/proisshestvija/41911/