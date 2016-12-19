В Турции убит российский посол Андрей Карлов

В городе Анкаре (Турция) в результате террористической атаки убит российский посол Андрей Карлов. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщает РИА Новости, вооруженное нападение на Карлова произошло на открытии фотовыставки в Анкаре. При нападении пострадали еще три человека. По сообщениям турецких СМИ, стрелявшего обезвредили и уничтожили, полицейская операция завершена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поставит вопрос об убийстве перед членами Совбеза ООН. «Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами СБ ООН. Терроризм не пройдет. Мы будем решительно с ним бороться», - сказала она журналистам.

Издание отмечает, что МИД России квалифицирует убийство посла РФ в Турции как теракт. Внешнеполитическое ведомство находится на связи с турецкими официальными лицами, от которых получило заверение, что будет проведено тщательное расследование.

«В наших сердцах навсегда останется память о выдающемся российском дипломате, человеке, сделавшем очень многое для противодействия терроризму на своем дипломатическом посту, Андрее Геннадиевиче Карлове», - приводят слова Захаровой в Интерфакс.

ТАСС сообщает, что Госдепартамент США уже прокомментировал нападение на Андрея Карлова. С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

«Мы осуждаем этот акт насилия, откуда бы он ни исходил. Мыслями и молитвами мы с ним и его близкими», - заявил он.