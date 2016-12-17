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В турецком городе Кайсери взорвали автобус

17/12/16 09:58, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

На остановке общественного транспорта в центральной Турции, в городе Кайсери, прогремел взрыв. Об этом сообщили местные СМИ

 

 

По информации информационного агентства Ihlas, взрывное устройство сработало в момент, когда на остановке находился пассажирский автобус, перевозивший турецких военных.

 

 

Точное число пострадавших в данный момент неизвестно. По предварительным данным, есть как погибшие, так и раненые.

 

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