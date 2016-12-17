В турецком городе Кайсери взорвали автобус

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На остановке общественного транспорта в центральной Турции, в городе Кайсери, прогремел взрыв. Об этом сообщили местные СМИ
По информации информационного агентства Ihlas, взрывное устройство сработало в момент, когда на остановке находился пассажирский автобус, перевозивший турецких военных.
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Точное число пострадавших в данный момент неизвестно. По предварительным данным, есть как погибшие, так и раненые.
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