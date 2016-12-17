В Кыргызстане шахтер провел под завалом более 11 часов и остался жив

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Спасатели МЧС Кыргызстана достали из-под завалов еще одного шахтера, незаконно добывавшего уголь в Таш-Кумыре. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ведомстве.
По его данным, сообщение об обвале в шахте поступило вчера в 12.05. Одного мужчину удалось спасти в 14.10. Еще двое от полученных травм скончались.
В течение дня спасатели искали четвертого шахтера. Его обнаружили ближе к полуночи. Мужчину в шоковом состоянии госпитализировали в Таш-Кумырскую городскую больницу.
В результате обвала на участке «УМС» возле шахты «Северная» под завалами остались 4 человека, которые незаконно добывали уголь.
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