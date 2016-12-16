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Опознаны тела двух погибших на шахте в Таш-Кумыре

16/12/16 14:48, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Опознаны тела двух погибших под завалами на шахте в Таш-Кумыре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

 

По ее данным, спасатели вытащили тело У.Н., жителя села Райкомол Аксыйского района Джалал-Абадской области, и Ч.Б., жителя города Таш-Кумыра.

 

Еще один оставшийся под завалами гражданин К.Д. доставлен в Таш-Кумырскую городскую больницу. Поиск четвертого шахтера продолжается.

 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в поисках участвуют 28 спасателей.

 

Напомним, сегодня примерно 12.05 в результате обвала шахты на участке «УМС» возле шахты «Северная» под завалами остались 4 человека, которые незаконно добывали уголь.  

URL: http://_/proisshestvija/41773/

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