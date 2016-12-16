В Джалал-Абадской области в шахте завалило двух человек

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В Джалал-Абадской области обрушилась шахта, два человека остались под завалами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, ЧП произошло примерно в 12.05 в селе Северном, неподалеку от города Таш-Кумыра.
На их поиск отправились два отряда спасателей. Информация уточняется.
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