В Базар-Коргонском районе от угарного газа погибли двое детей

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В одном из домов села Базар-Коргон одноименного района Джалал-Абадской области от угарного газа погибли два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, пожар произошел сегодня примерно в 10.45.
Погибли дети 2006 и 2010 годов рождения.
Причина возгорания выясняется.
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