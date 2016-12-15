В Базар-Коргонском районе от угарного газа погибли двое детей

В одном из домов села Базар-Коргон одноименного района Джалал-Абадской области от угарного газа погибли два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, пожар произошел сегодня примерно в 10.45.

Погибли дети 2006 и 2010 годов рождения.

Причина возгорания выясняется.