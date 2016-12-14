В Казахстане учитель физкультуры заставила семиклассницу приседать 300 раз

В Караганде (Казахстан) разгорелся скандал в одной из школ. Ученица седьмого класса школы №79 Вероника Вундер пытается доказать, что получила растяжение связок коленных суставов и гематомы на уроке физкультуры, сообщил Tengrinews.kz.

По словам девочки, учительница физкультуры заставляла ее приседать 300 раз. Родители семиклассницы утверждают, что их дочь стала жертвой педагогической жестокости. Учительница физкультуры якобы заставляла девочку приседать 300 раз из-за забытой дома спортивной формы. После наказания у девочки растяжение связок коленных суставов, появились гематомы. Отец ребенка обратился с заявлением в полицию и отдел образования.

На ногах Вероники до сих пор заметны кровоподтеки. По ее словам, такое наказание учительница использовала часто, только в отношении других детей. Веронику это коснулось впервые. Одноклассницы, которые наблюдали за приседаниями Вероники и считали их, немного помогли девочке. Они прибавили ей несколько цифр, но семиклассницы хватило только на сто приседаний.

«У меня стали болеть ноги. На третий день я еле пошла в школу. После школы я не могла сдерживать слезы. Папа повез меня в травмпункт», - рассказала школьница. По словам ее отца, в травмпункте его дочери поставили диагноз «растяжение связок коленных суставов». Разгневанный родитель обратился в полицию, отдел образования и повел девочку на судебно-медицинскую экспертизу. В последнем ведомстве диагноз ребенка подтвердился.

В отделе образования пояснили, что с жалобой они знакомы. По словам главного специалиста ведомства, девочку никто не заставлял, она добровольно делала это упражнение, чтобы не получить двойку. А педагог, на которую жаловалась школьница, уже уволилась из школы по собственному желанию.

«На учителя жалоб от других детей не поступало. Она характеризовалась как дисциплинированный, требовательный и добросовестный педагог. По нашей информации, учитель не требовала приседать 300 раз. Девочка сама захотела получить оценку и приседала всего 20-30 раз», - сообщили в отделе образования.

Расследованием жалобы занимается специальная комиссия. Ответ в письменном виде семья Вундер получит в 15-дневный срок. Но наказать педагога все равно не удастся, так как она уже уволилась. Поэтому к ответственности могут привлечь только администрацию школы.