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Сотрудник пресс-службы Чуйского ГУВД попал в больницу, а сбивший его водитель – под следствие

14/12/16 06:33, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сотрудник пресс-службы Чуйского ГУВД Тилек Исаев находится в больнице, а сбивший его водитель – под следствием. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

 

По данным ГУВД, Тилека Исаева госпитализировали с многочисленными ушибами.

 

Как он сообщил ИА «24.kg», владелец «Субару» был трезвым. «Он очень набожный. Намаз читает. Но не успел притормозить и вылетел на обочину, где мы с сотрудниками патрульной милиции проверяли документы у помощника депутата. Какого именно, я не помню. Но все бумаги у него были в порядке, мы его остановили в ходе рейда за то, что он не пристегнулся. Я успел оттолкнуть в сторону журналиста Марата Уралиева, а сам попал под машину. Мое состояние врачи оценивают как стабильное», - сказал Тилек Исаев.

 

Водителю «Субару» 25 лет. Его машина на штрафстоянке, а по факту возбудили уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

 

URL: http://_/proisshestvija/41570/

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