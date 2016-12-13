На автодороге Бишкек - Ош продолжается принудительный спуск лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, сегодня к 14.00 спущено 106 тысяч кубических метров снежной массы.

Как сообщается, спуск уже произведен на 222-м и 226-м километрах трассы (Токтогульский район Джалал-Абадской области).

Вчера был произведен спуск на 246-м, 250-м и 321-м километрах. Всего за два дня спущено 326 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении.

Как предупреждает чрезвычайное ведомство, запрет на передвижение автомашин будет вводиться только на время принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автотрасса закрываться не будет.

МЧС напоминает, что 13-15 декабря на республиканских и местных дорогах сохраняются опасность схода снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.