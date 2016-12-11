На избирательном участке в Бишкеке подрались представители политических партий

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На одном из избирательных участков Бишкека подрались представители политических партий. Об этом сообщили в ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество».
По данным наблюдателей НПО, инцидент произошел на участке №1029.
«Драка случилась примерно в 22.00. Представители СДПК и «Онугуу-Прогресса» подрались во время подсчета голосов», - рассказали в коалиции.
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