Более 25 человек погибли во время взрыва у здания церкви в Каире

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Более 25 человек погибли и до 57 получили ранения во время взрыва у здания коптской церкви в Каире, большинство из них — это женщины и дети. Об этом сообщило издание Sunday Express со ссылкой на египетские службы безопасности.
По данным силовиков, взрыв могла организовать женщина, которая оставила сумку с взрывчаткой, а позже совершила подрыв с помощью дистанционного устройства.
На данный момент ответственность за взрыв еще никто не взял.
URL: http://_/proisshestvija/41397/