Более 25 человек погибли во время взрыва у здания церкви в Каире

Более 25 человек погибли и до 57 получили ранения во время взрыва у здания коптской церкви в Каире, большинство из них — это женщины и дети. Об этом сообщило издание Sunday Express со ссылкой на египетские службы безопасности.

По данным силовиков, взрыв могла организовать женщина, которая оставила сумку с взрывчаткой, а позже совершила подрыв с помощью дистанционного устройства.

На данный момент ответственность за взрыв еще никто не взял.