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Найдено тело второго замерзшего чабана в Нарынской области

11/12/16 11:15, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Нарынской области два чабана 7 декабря вышли на поиски скота. Через день обнаружили замерзшее тело одного из них. Сегодня нашли второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, тело пропавшего жителя села Байгончок Б.Э., 1993 года рождения, найдено в 11.00 неподалеку от дороги на джайлоо Орто-Сырт Ак-Талинского района.

 

В настоящее время тело чабана везут в родное село, говорится в сообщении.

 

URL: http://_/proisshestvija/41381/

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