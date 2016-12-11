Найдено тело второго замерзшего чабана в Нарынской области

В Нарынской области два чабана 7 декабря вышли на поиски скота. Через день обнаружили замерзшее тело одного из них. Сегодня нашли второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, тело пропавшего жителя села Байгончок Б.Э., 1993 года рождения, найдено в 11.00 неподалеку от дороги на джайлоо Орто-Сырт Ак-Талинского района.

В настоящее время тело чабана везут в родное село, говорится в сообщении.