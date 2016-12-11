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МИД КР: Среди погибших и пострадавших от взрыва в Турции наших граждан нет

11/12/16 10:41, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших при взрыве в Турции граждан КР нет. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.  

 

По ее данным, погибли около 30 человек, ранено 166.

 

Напомним, поздним вечером 10 декабря в центре Стамбула возле стадиона «Бешикташ» произошло два взрыва.

 

URL: http://_/proisshestvija/41373/

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