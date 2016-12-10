Пожар в одном из жилых районов Бишкека локализован

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Пожар в Бишкеке в помещении, расположенном на пересечении улиц Медерова и Элебаева, локализован. Об этом ИА "24.kg" рассказали в МЧС.
По их данным, очаг возгорания находился в одной из частных построек, но объект был нежилой. Пожар ликвидируют два пожарных расчета. Причины выясняются. Жертв и пострадавших нет.
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