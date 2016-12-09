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В ДТП в Джалал-Абадской области погибли два человека

9/12/16 15:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В ДТП в Джалал-Абадской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, и машина врезалась в электрический столб.

 

Подробности уточняются.

URL: http://_/proisshestvija/41305/

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