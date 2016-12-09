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В ДТП в Джалал-Абадской области погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, и машина врезалась в электрический столб.
Подробности уточняются.
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