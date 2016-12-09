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В Бишкеке сотрудники МЧС спасли кошку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
По ее данным, 8 декабря в 8.58 спасатели вытащили кошку, которая застряла среди газовых труб под балконом квартиры в одном из домов в 4-м микрорайоне столицы.
Как сообщается, на операцию по вызволению домашнего животного кошки было привлечено 8 спасателей.
Животное благополучно передано хозяйке, говорится в сообщении.
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