В Бишкеке сотрудники МЧС спасли кошку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По ее данным, 8 декабря в 8.58 спасатели вытащили кошку, которая застряла среди газовых труб под балконом квартиры в одном из домов в 4-м микрорайоне столицы.

Как сообщается, на операцию по вызволению домашнего животного кошки было привлечено 8 спасателей.

Животное благополучно передано хозяйке, говорится в сообщении.