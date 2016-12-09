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В Бишкеке сотрудники МЧС спасли кошку

9/12/16 08:28, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке сотрудники МЧС спасли кошку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР. 

 

 

 

По ее данным, 8 декабря в 8.58 спасатели вытащили кошку, которая застряла среди газовых труб под балконом квартиры в одном из домов в 4-м микрорайоне столицы.

 

Как сообщается, на операцию по вызволению домашнего животного кошки было привлечено 8 спасателей.

 

 

Животное благополучно передано хозяйке, говорится в сообщении.

 

URL: http://_/proisshestvija/41264/

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