Кыргызстанка серьезно пострадала в аварии на Южном Урале

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На автодороге Челябинск - Троицк произошло ДТП, в котором серьезно пострадала гражданка Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Челябинской области.
Как отмечается, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением и на повороте вылетел в кювет. От удара серьезные травмы получила пассажирка из Кыргызстана. На карете скорой помощи ее доставили в местную больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.
Фото ГУ МЧС по Челябинской области
URL: http://_/proisshestvija/41230/