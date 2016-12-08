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Кыргызстанка серьезно пострадала в аварии на Южном Урале

8/12/16 15:33, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

На автодороге Челябинск - Троицк произошло ДТП, в котором серьезно пострадала гражданка Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Челябинской области.

 

Как отмечается, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением и на повороте вылетел в кювет. От удара серьезные травмы получила пассажирка из Кыргызстана. На карете скорой помощи ее доставили в местную больницу.

 

 

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.

 

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

URL: http://_/proisshestvija/41230/

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