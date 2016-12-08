Кыргызстанка серьезно пострадала в аварии на Южном Урале

На автодороге Челябинск - Троицк произошло ДТП, в котором серьезно пострадала гражданка Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Челябинской области.

Как отмечается, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением и на повороте вылетел в кювет. От удара серьезные травмы получила пассажирка из Кыргызстана. На карете скорой помощи ее доставили в местную больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Фото ГУ МЧС по Челябинской области