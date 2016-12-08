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Ош – Баткен: столкнулись бензовоз и легковушка

8/12/16 09:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«На трассе Ош – Баткен столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибшие и пострадавшие», - сообщили в пресс-службе МЧС КР.

 

По ее данным, авария произошла сегодня примерно в 8.30 возле села Марказ Кадамджайского района.

 

«Автомашина Honda Stepwgn столкнулась с 25-тонным бензовозом. По предварительным данным, погибли два человека. Число пострадавших уточняется», - добавили в ведомстве.

URL: http://_/proisshestvija/41196/

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