|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
«На трассе Ош – Баткен столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибшие и пострадавшие», - сообщили в пресс-службе МЧС КР.
По ее данным, авария произошла сегодня примерно в 8.30 возле села Марказ Кадамджайского района.
«Автомашина Honda Stepwgn столкнулась с 25-тонным бензовозом. По предварительным данным, погибли два человека. Число пострадавших уточняется», - добавили в ведомстве.
URL: http://_/proisshestvija/41196/