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В Бишкеке на улице Ибраимова перевернулась машина

7/12/16 16:31, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В Бишкеке перевернулась машина. Водитель не справился с управлением. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.

 

Авария произошла на улице Ибраимова ниже моста. Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате машина марки «Тойота Марк II» перевернулась.

 


 

По предварительной информации, пострадавших нет.

URL: http://_/proisshestvija/41166/

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