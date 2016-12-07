В Бишкеке на улице Ибраимова перевернулась машина

В Бишкеке перевернулась машина. Водитель не справился с управлением. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.

Авария произошла на улице Ибраимова ниже моста. Водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате машина марки «Тойота Марк II» перевернулась.





По предварительной информации, пострадавших нет.