В Актобе проходит масштабная спецоперация

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В Актобе (Казахстан) проходит масштабная спецоперация. Об этом со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций РК сообщает Tengrinews.kz.
Отмечено, что спецоперация проходит в районе нефтеперерабатывающего завода.
«Мероприятие проходит в районе нефтеперерабатывающего завода, а задержания проходят в разных частях города. Когда спецоперация закончится, дополнительную информацию даст Комитет национальной безопасности», - цитируют пресс-секретаря министерства Арсена Бектасова в информагентстве.
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