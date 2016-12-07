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В Актобе проходит масштабная спецоперация

7/12/16 11:32, Бишкек – ИА «24.kg», Анна ТИМОФЕЕНКО

В Актобе (Казахстан) проходит масштабная спецоперация. Об этом со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций РК сообщает Tengrinews.kz.

 

Отмечено, что спецоперация проходит в районе нефтеперерабатывающего завода.

 

 

«Мероприятие проходит в районе нефтеперерабатывающего завода, а задержания проходят в разных частях города. Когда спецоперация закончится, дополнительную информацию даст Комитет национальной безопасности», - цитируют пресс-секретаря министерства Арсена Бектасова в информагентстве.

 

 

41 рзд НПЗ

Видео опубликовано ZELLO AKTOBE - Official Page (@zello.aktobe)

URL: http://_/proisshestvija/41133/

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