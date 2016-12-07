RSS
facebookfacebookgoogale+
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:31
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Бишкеке в ДТП на Южной магистрали погиб военнослужащий

7/12/16 06:47, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Бишкеке в ДТП на Южной магистрали погиб военнослужащий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил КР.

 

По его данным, сегодня примерно в 7 утра на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Аалы Токомбаева (Южная магистраль) столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них находились двое военнослужащих войсковой части №73809. Рядовой С.А. скончался на месте аварии от полученных травм. Второй военнослужащий госпитализирован в городскую больницу № 4. Остальные пострадавшие участники ДТП также доставлены  в больницу.

 

Личности водителей, управлявших автомобилями и ставших виновниками аварии, устанавливаются прибывшими на место представителями ДПС.   

 

Военная прокуратура проводит следствие.

URL: http://_/proisshestvija/41112/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ