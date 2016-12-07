В Бишкеке в ДТП на Южной магистрали погиб военнослужащий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил КР.

По его данным, сегодня примерно в 7 утра на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Аалы Токомбаева (Южная магистраль) столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них находились двое военнослужащих войсковой части №73809. Рядовой С.А. скончался на месте аварии от полученных травм. Второй военнослужащий госпитализирован в городскую больницу № 4. Остальные пострадавшие участники ДТП также доставлены в больницу.

Личности водителей, управлявших автомобилями и ставших виновниками аварии, устанавливаются прибывшими на место представителями ДПС.

Военная прокуратура проводит следствие.