|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане на границе задержали радиоактивный груз. Об этом сообщает ГПС КР.
По их данным, при оформлении грузового состава, следовавшего по маршруту Мерке (Казахстан) – Аламудун (Кыргызстан), на контрольно-пропускном пункте «Каинды-железнодорожный» сработал радиационный портал.
Пограничники остановили состав и провели дополнительный радиационный контроль, в ходе которого выяснилось, что уровень радиации превышает допустимую норму. Для обеспечения безопасности грузовой состав направили в специально отведенное место на железнодорожной станции.
Выяснилось, что груз (шаровая мельница, распылительная сушилка, огнеупорные кирпичи) общим весом 37 тонн перевозили из Китая в Кыргызстан транзитом через Казахстан.
После оформления документов грузовой состав передали сотрудникам МЧС КР для дальнейшего разбирательства.
URL: http://_/proisshestvija/41108/