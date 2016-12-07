В Кыргызстане на границе задержали радиоактивный груз. Об этом сообщает ГПС КР.

По их данным, при оформлении грузового состава, следовавшего по маршруту Мерке (Казахстан) – Аламудун (Кыргызстан), на контрольно-пропускном пункте «Каинды-железнодорожный» сработал радиационный портал.

Пограничники остановили состав и провели дополнительный радиационный контроль, в ходе которого выяснилось, что уровень радиации превышает допустимую норму. Для обеспечения безопасности грузовой состав направили в специально отведенное место на железнодорожной станции.

Выяснилось, что груз (шаровая мельница, распылительная сушилка, огнеупорные кирпичи) общим весом 37 тонн перевозили из Китая в Кыргызстан транзитом через Казахстан.

После оформления документов грузовой состав передали сотрудникам МЧС КР для дальнейшего разбирательства.