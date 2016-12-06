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Казахстан: в Астане женщина подожгла себя у здания Генпрокуратуры

6/12/16 15:34, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В столице Казахстана Астане женщина подожгла себя у здания Генеральной прокуратуры. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

 

Как заявили в Генпрокуратуре, 6 декабря в 12.16 к помещению контрольно-пропускного пункта ГП РК пришла женщина с тремя спутницами и, сняв верхнюю одежду, облила себя бензином и совершила самоподжог.

 

«Сотрудники КПП незамедлительно приняли меры по тушению огня. Ее действия были внезапными и неожиданными, так как до самоподжога она никаких претензий не предъявляла. Была оказана первая медицинская помощь и вызвана «скорая», - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 

«Причиной самоподжога является ее несогласие с осуждением сына. Обращение М.Рысмановой по данному вопросу в Генеральную прокуратуру поступило 28 ноября. Для проверки ее доводов ГП РК истребовала из суда уголовное дело», - отметили в ведомстве.

 

Шуский районный суд 15 июня 2015 года осудил Е.Ахметова за незаконное хранение героина и гашиша в особо крупном размере без цели сбыта на 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ахметов приговор обжаловал, но постановлением апелляционной инстанции Жамбылского областного суда от 20 августа 2015 года его жалобу оставили без удовлетворения.

 

В приемном отделении Первой городской больницы Астаны сообщили, что женщина находится в реанимации.

URL: http://_/proisshestvija/41092/

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