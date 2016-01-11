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Кыргызскую киноэпопею «Курманджан датка» покажут на международном кинофестивале MENAR в Софии (Болгария)

11/01/16 11:50, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

Отечественная киноэпопея «Курманджан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза будет показана в рамках международного кинофестиваля MENAR в Софии (Болгария). Об этом сообщила сотрудник студии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

 

По ее словам, фестиваль пройдет 14-31 января. Он ежегодно знакомит своих зрителей с культурой и традициями исламского мира, отраженными в творчестве кинематографистов. Программа форума включает в себя лучшие художественные, документальные и короткометражные фильмы, созданные на территории Ближнего Востока и Северной Африки. Sofia MENAR Film Festival считается самым крупным культурным событием на Балканах. На МКФ в 2016 году подано более 465 художественных фильмов. Из них отобрано 16 полнометражных лент, включая «Курманджан датку».

URL: http://_/pro_kino/25839/

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