В Бишкеке проходит показ документального фильма о Чингизе Айтматове

В рамках мероприятий к 87-летию великого писателя Чингиза Айтматова в одном из кинотеатров столицы состоялась премьера документального фильма «Феномен кыргызского народа - Чингиз Айтматов», рассказывающего о жизни и творчестве нашего знаменитого земляка.

Как рассказал автор фильма Урмат Мырзабеков, группа молодых людей решила за свой счет снять фильм о мастере, чтобы донести до публики масштаб его творчества, то, каким он был человеком и созидателем.

По словам автора, фильм снят в современном стиле, чтобы заинтересовать молодежь.

Документальную ленту сегодня покажут в девяти городах Китая и в Чикаго (США). Кроме того, инициативная группа под руководством Урмата Мырзабекова в феврале 2016 года планирует запустить два сайта, один из которых посвятят творчеству великого писателя, а другой - эпосу «Манас».

«Я давно интересовался творчеством Айтматова и эпосом, долго разрабатывал сайт. Он не преследует коммерческих целей, а создан для народа. Кроме запуска сайтов планируем организовать выставку картин Теодора Герцена, посвященных эпосу «Манас», - сказал Урмат Мырзабеков.