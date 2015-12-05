Кыргызский фильм «Сутак» поборется в Международной конкурсной программе МКФ в Палм-Спрингс (США)

Фильм «Сутак» («Небесное кочевье») кыргызского режиссера Мирлана Абдыкалыкова примет участие в Международной конкурсной программе 27-го МКФ в Палм-Спрингс, который пройдет 1-11 января 2016 года в штате Калифорния (США). Об этом ИА «24.kg» сообщила сотрудник студии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

По ее данным, «Сутак» включен в конкурсную программу, где за главный приз ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы) состязаются 40 картин, которые являются главными претендентами на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Кинокартина «Сутак» является дебютным полнометражным проектом режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Она повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.

Напомним, в начале октября 2015-го фильм «Сутак» заявлен от Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016».