Запад – дело тонкое!

Вестерны в середине ХХ века были на пике популярности, но потом почти выродились как киножанр, однако в последнее время потихоньку возвращают былые позиции. В 2012-м именитый Квентин Тарантино снял ленту «Джанго освобожденный». Вот-вот появится «Омерзительная восьмерка» - его второй фильм в этом жанре. Главную роль в нем сыграл Курт Рассел. Но перед этим легенда Голливуда появился еще в одном вестерне - «Костяной томагавк».

Рассел играет строгого, но проницательного и справедливого шерифа Франклина Ханта. Он ловит странного чужеземца, изымает улики (окровавленную одежду и оружие) и начинает расследование. Однако наутро раненый бандит исчезает. А с ним хирург, делавшая ему операцию, и помощник шерифа. Франклин Хант с еще одним помощником, хромым мужем похищенной и агрессивным искателем приключений отправляются за тридевять земель на выручку.

На пути герои переживают массу несчастий. Успевают поссориться и помириться.

- Вы двое женаты, ты вдовец, - говорит спутникам искатель приключений Джон Брудер. – И только я всегда был холост. Поэтому я в нашей компании самый умный. Ведь умные не женятся!

«Костяной томагавк» - вестерн не простой. В нем есть элементы ужастика. Идея объединить эти жанры не нова. Подобные фильмы выходили и раньше, однако выдающимися их не назовешь. Этот качественно выделяется.

Многие вестерны отличаются непредсказуемостью, и «Костяной томагавк» не исключение. В какой-то момент возникает вопрос: где обещанный ужастик? Всему свое время. Под конец зрителей ждет одна из самых жестоких сцен в современном кино. Слабонервным лучше отвернуться.

Курт Рассел, которому уже 64, мало снимался в 2008-2014 годах. Постарел, но таланта и харизмы не растерял. В недавнем блокбастере «Форсаж-7» он появился ненадолго, но затмил всю молодежь. Дела его вновь идут в гору. Ему к лицу ковбойский антураж. Впрочем, как и всем остальным актерам этого фильма.

Интересную роль сыграл Патрик Уилсон. Его персонаж поначалу не воспринимаешь всерьез, так как в компании он выглядит самым слабым. Но, по закону жанра, почти поверженный герой восстает из пепла и яростно мстит силам зла.

Еще один ветеран Голливуда Ричард Дженкинс блистает на втором плане. Его рассказ о блошином цирке – один из самых запоминающихся моментов фильма.

«Костяной томагавк» снят с душой, хотя и за небольшие деньги. Он еще раз доказывает, что для создания качественного кино не обязательно тратить сотни миллионов долларов. Грим, декорации, звуковое сопровождение способствуют созданию особенного настроения и погружению в атмосферу фильма. Дорогих спецэффектов почти нет, а те, что имеются, поражают воображение своей реалистичностью.

Может показаться, что фильм, идущий больше двух часов, затянут. Но это издержки жанра. Редко встретишь полуторачасовой вестерн. «Костяной томагавк» представляет вниманию публики несколько человеческих характеров и судеб. И за всеми следить интересно. Но я все же не рекомендую начинать смотреть его на ночь. Действие развивается неторопливо, и можно уснуть.

«Костяной томагавк»

США, 2015 год, 133 минуты

Режиссер: С.Крэйг Залер

В главных ролях: Курт Рассел, Патрик Уилсон

Жанр: вестерн.