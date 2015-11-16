В Интернете появился трейлер фильма «28 панфиловцев» (видео)

В Интернете появился первый полноценный трейлер кинокартины «28 панфиловцев», посвященной бойцам легендарной дивизии, чей подвиг стал одним из ярчайших символов битвы за Москву во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Казинформ».

В трейлере демонстрируются действия обороняющей Москву 316-й стрелковой дивизии. Окопавшиеся бойцы пытаются отразить атаку танков и бронетехники с помощью орудий, противотанковых ружей и гранат. «И никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жгем танки», - говорит один из советских офицеров в конце ролика.

«28 панфиловцев» - художественный фильм Андрея Шальопы, съемки которого начались 4 октября 2013 года в павильонах киностудии «Ленфильм». Отдельные эпизоды отсняли в Алматы, в парке 28 панфиловцев. Ожидается, что картина выйдет в прокат в начале 2016 года.

«Слова политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва» можно встретить почти в каждом музее войны. В Казахстане, на родине героев, им поставили монументы, а на месте боя воздвигли мемориал. Дети в школах узнавали про битву у Дубосеково раньше, чем начинали изучать историю. По-прежнему звучат в гимне Москвы строчки «В сердцах будут жить двадцать восемь/Самых храбрых твоих сынов», - напоминают авторы проекта.

Трейлер появился накануне годовщины подвига. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково бойцы 1075-го стрелкового полка Панфиловской дивизии совершили бессмертный подвиг, уничтожив 18 немецких танков и не пропустив врага к Москве.

В год 70-летия Великой Победы в Астане открыли памятник Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову.