Вспомнить все

Малобюджетные кинокартины жанра «экшн» редко могут удивить сюжетными перипетиями. Персонажи их, как и сценарий, обычно шаблонны. Новая лента с интригующим названием «Забытое» в их ряду выделяется. Это редкий продукт. С одной стороны, при просмотре бросается в глаза недостаток бюджета. С другой – огромное желание создателей сделать оригинальный и стоящий фильм.

Дикий Запад, наши дни. Некто просыпается на автостоянке. Он ранен в голову и бок. Не знает, как там оказался, и не помнит собственного имени. Вокруг несколько тел и куча стреляных гильз. А в одном из фургонов – несколько миллионов долларов. Парень принимает оригинальное решение забрать деньги и уезжает.

Но не все так просто. За ним охотятся проворовавшийся шериф (оборотни в погонах есть везде), наркокартель и тайные агенты. А он и не прячется, кстати. В полубессознательном состоянии приезжает к какому-то дому, где молодая леди в это время предается страсти с нелюбимым супругом. Герой (или злодей?) связывает того и рассказывает девушке, что у него-де куча денег. И что же вы думаете? Через несколько мгновений они оказываются вместе в постели. Предсказать такой поворот невозможно!

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То, что происходит во второй половине ленты, на первый взгляд, может показаться бредом. На экране мелькают многочисленные персонажи, без которых вполне можно обойтись. Они бесстрастно выдают реплики и исчезают. Сюжет продвигается вяло. Ситуацию спасает шикарная концовка. Мозаика складывается воедино, и в досаде думаешь: и как же я сразу не заметил подвоха?!

Замедленные съемки – фишка ленты. Можно детально рассмотреть полеты пуль и кувырки бандитов. Неплохие спецэффекты и отлично подходящую ко всему творящемуся музыку можно отнести к положительным сторонам фильма. Однако чтобы все это оценить, надо хотя бы начать просмотр. Если бы не известные актеры, многие зрители наверняка прошли бы мимо. А так есть на кого посмотреть.

Богатырь Дольф Лундгрен, оказывается, хорошо смотрится не только в камуфляжном костюме с пулеметом наперевес. Почти весь фильм он ходит в рубашке с галстуком и расследует запутанное дело. Ищет улики и подшучивает над свидетелями. Этакий лейтенант Коломбо на стероидах. Впрочем, это вовсе не значит, что в какой-то момент он не схватит ружье, чтобы разрешить все в свою пользу.

Колоритный Дэнни Трехо – еще одна веская причина обратить внимание на кино. Его физиономия давно испещрена морщинами и особой симпатии не вызывает. Но именно такие характерные актеры порой составляют половину успеха фильма. У Трехо, которому 71 год, каждый год выходит по 10-12 картин. В большинстве из них он играет жуликов или жертв, падающих от рук маньяка в первые 15 минут. Среди его проектов много низкокачественных, но «Забытое» к ним не относится.

«Забытое»

США, 2015 год, 84 минуты

Режиссер: Тимоти Вудворд младший

В ролях: Джонни Месснер, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо

Жанр: криминал, вестерн.