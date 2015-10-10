Пират красной планеты

Тема космоса издавна привлекает романтиков и ученых. Хочется постичь неизведанное и узнать, одни ли мы во Вселенной. Художественные фильмы не дают ответа на этот вопрос, но помогают фантазировать. Современные технологии позволяют сделать фантастические пейзажи далеких планет максимально реалистичными. Прошлогодняя лента «Интерстеллар» с триумфом прошла по киноэкранам. Накануне вышел близкий ей по духу «Марсианин».

Экспедиция западных астронавтов проводит исследование марсианской поверхности. Внезапно начинается буря. Почти все успевают укрыться в звездолете, но один (Марк Уотни) отстает и теряется в ночной пелене. Товарищи, руководствуясь данными электроники, решают, что он мертв. И улетают на Землю без него.

Уотни выживает и остается один на всей планете в 50 миллионах километров от дома. Укрывается в жилом модуле и находит пищу. Делает себе операцию и решает дождаться прибытия следующей экспедиции (каких-то четыре года!).

Нам, простым землянам, не понять всего драматизма ситуации. Глядя на злоключения Уотни, понимаешь: да что я знаю об одиночестве?! Но тот не отчаивается. У него бравый дух и позитивный настрой. Ведет дневник и много шутит: «Марс – как нейтральные воды. И я в них пират!». Не сидит сложа руки. Благо, обладает обширными знаниями. Сооружает теплицу, добывает жидкость и начинает выращивать картошку. На Марсе! Нашим людям, порой ленящимся поработать на даче, есть над чем задуматься.

В фильме, будто нарочно, нет разговоров о духовности. Авторы поют оду науке. Увы, не обходится без натяжек и условностей. Их нельзя списать на жанр ленты. Это недоработки сценария. Впрочем, «Марсианин» снят по роману, вышедшему в 2011 году. И сценаристы вынуждены были работать близко к первоисточнику. Радует, что нет мелодрамы. У Уотни на Земле ни жены, ни детей.

Режиссер «Марсианина» – прославленный ветеран Голливуда Ридли Скотт. Постановщик фильмов «Чужой» (1979) и «Прометей» (2012) отлично знаком с темой космоса. Несмотря на преклонные годы (77 лет), работает креативно и старается удивить.

С «Интерстелларом» его фильм связывает не только тематика. Некоторые актеры перекочевали из одной ленты в другую. Мэтт Дэймон в фильме 2014 года сыграл сумасшедшего ученого, который, вы удивитесь, провел несколько лет на необитаемой планете. Здесь он – главный герой. Джессика Честейн в «Интерстелларе» - смышленая дочь командира космического корабля. В «Марсианине» она сама командир.

Помимо Дэймона, который здесь в самой лучшей актерской форме, выделяется Джефф Дэниелс. Большинству зрителей он знаком по дилогии «Тупой и еще тупее». Вряд ли кто видел его не в комедийных проектах. Оказывается, может играть и серьезных персонажей. Еще хорош Шон Бин – вечный исполнитель второплановых ролей.

Компьютерная графика на высшем уровне. Пейзажи Марса завораживают. За внешней красотой фильма сокрыты две глубокие мысли. Человеческая жизнь бесценна, и ради ее спасения нельзя жалеть никаких ресурсов. Надо бороться за свое существование и никогда не сдаваться.

«Марсианин»

США, 2015 год, 141 минута

Режиссер: Ридли Скотт

В главной роли: Мэтт Дэймон

Жанр: фантастика.