Кыргызский фильм «Дорога в Мекку» победил на МКФ имени Саввы Морозова в Москве

Кыргызский фильм «Дорога в Мекку» победил на I Международном кинофестивале имени Саввы Морозова в Москве. Об этом сообщает Посольство КР в РФ.

По его данным, форум состоялся 20-27 сентября. На нем показали около 30 картин из разных стран. Лента режиссера Асель Жураевой «Дорога в Мекку» завоевала награду в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».

Посольство КР в РФ получило памятный подарок от организаторов фестиваля для передачи его режиссеру.