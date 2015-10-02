Кыргызский фильм «Дорога в Мекку» победил на МКФ имени Саввы Морозова в Москве

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Кыргызский фильм «Дорога в Мекку» победил на I Международном кинофестивале имени Саввы Морозова в Москве. Об этом сообщает Посольство КР в РФ.
По его данным, форум состоялся 20-27 сентября. На нем показали около 30 картин из разных стран. Лента режиссера Асель Жураевой «Дорога в Мекку» завоевала награду в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».
Посольство КР в РФ получило памятный подарок от организаторов фестиваля для передачи его режиссеру.