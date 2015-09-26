Гран-при кинофестиваля «Евразия» завоевал фильм режиссера из Кыргызстана

Главную награду фестиваля «Евразия» завоевал фильм режиссера Мирлана Абдыкалыкова «Небесное кочевье» (Кыргызстан). Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Как отмечается, в Алматы определены победители XI Международного кинофестиваля «Евразия» и первого алматинского фестиваля «Созвездие Шакена».

В номинации «Лучшая женская роль» победила Фатима Мотамед-Арья за роль в фильме «Набат» режиссера Эльчина Мусаоглу (Азербайджан). Приз за лучшую мужскую роль достался Ержану Нурымбету за роль в фильме «Жат» режиссера Ермека Турсунова (Казахстан).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победила кинокартина режиссера Эльчина Мусаоглу «Набат», (Азербайджан). Специальный приз вручен режиссеру Адитье Викрам Сенгупте за фильм «Любимое дело» (Индия).

Жюри FIPRESCI и NETPAC оценили конкурсную программу фестиваля «Созвездие Шакена». В номинации «Лучший фильм» награда досталась «Шлагбауму» казахстанского режиссера Жасулана Пошанова.

Приз «за раскрытие на экране непростой исторической драмы целого народа, великолепно сыгранной актерским составом, и, главное, понятную за пределами страны» получил фильм режиссера Досхана Жолжаксынова «Кунанбай» (Казахстан).

В рамках конкурса Eurasia Kids («Детская Евразия») лучшим стал фильм «Небесный верблюд» режиссера Юрия Фетинга (Россия).